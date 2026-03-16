Derechos y libre mercado

La reciente intervención de las autoridades en el sector de la telefonía móvil en Panamá evidencia un desafío estructural que trasciende meras discrepancias técnicas: pone de relieve un mercado con escasa competencia y consumidores vulnerables. La orden de suspender de manera provisional el incremento de tarifas en planes celulares demuestra que, cuando se desatienden los derechos de los usuarios, las compañías pueden operar como si no existiera un entorno competitivo real. Esta situación se agrava en un contexto marcado por procesos de consolidación y la salida de varios operadores, lo que deja a la población con alternativas muy limitadas frente a un duopolio dominante, facilitando prácticas que incrementan costos y reducen la calidad del servicio. La ausencia de opciones claras impide que los clientes cambien de proveedor ante precios abusivos o deficiencias en la atención, debilitando el principio fundamental de libre competencia. Aunque las autoridades han adoptado medidas temporales, la raíz del problema reside en la necesidad de establecer condiciones equitativas y dinámicas que permitan la entrada de nuevos participantes, promuevan mejores ofertas y eleven los estándares de desempeño. No basta con sanciones ejemplares; se requieren políticas que fortalezcan la competitividad, protejan al consumidor y obliguen a las empresas a innovar. En este sentido, el Estado debe asumir un papel más activo: regular de manera rigurosa, supervisar continuamente la calidad del servicio, sancionar oportunamente los abusos y diseñar incentivos que fomenten la competencia, garantizando los derechos de los ciudadanos, evitando monopolios de facto y asegurando el acceso a servicios eficientes, asequibles y de alta calidad.