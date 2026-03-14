Las caceroladas nocturnas que hoy resuenan en Cuba no son solo un reclamo por la falta de energía eléctrica; son el síntoma de un modelo social y económico que enfrenta su hora más crítica. Los prolongados apagones, el desabastecimiento de insumos básicos y la precariedad en servicios como la sanidad han llevado a la sociedad cubana a un punto de agotamiento que trasciende la retórica política tradicional. Históricamente, se ha responsabilizado a las presiones externas de los males de la isla. Sin embargo, la realidad actual sugiere que la gestión interna y la falta de reformas estructurales han profundizado una crisis que hoy se manifiesta en cada hogar. Con una Venezuela bajo tutela externa y aliados como Rusia o China volcados en sus propios tableros bélicos, el régimen de Miguel Díaz-Canel enfrenta una soledad histórica que no admite más retórica. Cualquier ruta de diálogo entre Washington y La Habana —que incluya apertura económica o transiciones de liderazgo— debe alejarse de fórmulas fallidas. El contexto actual exige una mirada humanista que priorice el bienestar de los más vulnerables por encima de la supervivencia de las estructuras de poder. La estabilidad de Cuba es vital para el equilibrio de la región, y su futuro debe construirse sobre la base de una realidad que ya no admite más postergaciones en materia de derechos humanos y libertades civiles.