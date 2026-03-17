Urgencia por la niñez

El horror no puede normalizarse. Una bebé de apenas nueve meses lucha por su vida en cuidados intensivos tras un presunto abuso sexual en Veraguas, un hecho que estremece a todo Panamá y que debería sacudir, de una vez por todas, la conciencia nacional. El caso activó protocolos institucionales, mientras las autoridades buscan al responsable y brindan atención a la menor. Pero no basta. No puede bastar. Este crimen no es un hecho aislado: es el reflejo de una deuda estructural con la niñez panameña. Durante años, informes, denuncias y escándalos han advertido sobre fallas graves en los sistemas de protección. Sin embargo, la respuesta del Estado sigue siendo reactiva, fragmentada y, muchas veces, insuficiente. Panamá necesita una política pública integral, sostenida y valiente para proteger a sus niños. No más discursos vacíos ni comisiones temporales. Se requieren presupuestos reales, supervisión independiente de albergues y comunidades vulnerables, formación obligatoria para detectar abusos y un sistema judicial que actúe con rapidez y contundencia. También es momento de asumir que la protección de la niñez no es solo tarea del gobierno, que ha fracasado hasta ahora. Es un compromiso de toda la sociedad: familias, escuelas, iglesias y comunidades deben dejar de mirar hacia otro lado. El silencio también es complicidad. Este caso no puede convertirse en otra estadística olvidada. Debe ser el punto de quiebre. Ninguna excusa, ni política ni burocrática, puede justificar la indiferencia frente a lo intolerable. La protección de nuestros niños es hoy.