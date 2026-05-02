La libertad de prensa en Panamá ha mutado de la censura directa a un sofisticado acoso judicial. Según el último reporte de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) —entidad referente en la defensa de la expresión en las Américas—, el ejercicio periodístico enfrenta hoy un campo minado de demandas civiles y penales. El uso instrumental de la justicia, que permite el secuestro de bienes sin pruebas concluyentes, no es solo un ataque al patrimonio de los medios; es un atentado contra la seguridad jurídica y el derecho a la información. A este asedio se suma un fenómeno corrosivo en el entorno digital: la proliferación de plataformas de origen incierto que, bajo el disfraz de “medios”, coordinan campañas de desprestigio y desinformación para anular la credibilidad de la prensa tradicional. Defender el periodismo independiente es proteger la democracia. No podemos permitir que el “derecho al olvido” —inexistente en nuestra ley— o reformas punitivas al derecho a réplica se conviertan en escudos para la opacidad. La verdad no debe ser un lujo que dependa de la solvencia económica para enfrentar litigios temerarios. En este Día Mundial de la Libertad de Prensa, recordamos que una sociedad informada es la única garantía contra el autoritarismo silencioso.