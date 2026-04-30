Informalidad laboral y desempleo femenino en Panamá

La informalidad laboral en Panamá exhibe un rostro innegablemente femenino, configurando una crisis estructural que compromete nuestro desarrollo sostenible. Con una tasa que roza el 47% y cientos de miles de ciudadanas atrapadas en la precariedad sin seguridad social, el país desperdicia un motor económico fundamental. El mercado actual castiga severamente la maternidad; la carencia de políticas públicas y la inexistencia de un Sistema Nacional de Cuidados obligan a las madres a refugiarse en la economía sumergida, perpetuando una indignante brecha salarial del 20%. Si bien la empresa privada es el eje indiscutible del progreso nacional, su fortalecimiento exige integrar este vasto talento al sector formal. Resulta imperativo modernizar las leyes laborales: equiparar las licencias de paternidad y maternidad para erradicar la discriminación en las contrataciones y construir infraestructuras de cuidado estatal. Formalizar el empleo no es una mera asistencia social, sino una inversión estratégica vital para elevar el Producto Interno Bruto, proteger a los más vulnerables y garantizar el respeto a los derechos humanos. Ignorar esta urgencia condena a miles de familias a la pobreza; la verdadera justicia social y la prosperidad exigen equidad absoluta de oportunidades.