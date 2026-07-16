Diputados suplentes: el salario que pretende burlar un fallo

La austeridad se anuncia desde los podios, pero pocas veces llega a las planillas de la Asamblea Nacional. Los diputados suplentes vuelven a la carga para asegurarse un salario fijo, aunque no ocupen la curul para la cual fueron electos. La Corte Suprema de Justicia ya resolvió el asunto: los suplentes solo tienen derecho a remuneración cuando reemplazan al diputado principal. La sentencia no deja espacio para interpretaciones interesadas. Sin embargo, la Asociación de Diputados Suplentes pretende modificar el reglamento interno de la Asamblea para convertir una función eventual en un ingreso permanente. No se trata de un fenómeno nuevo. Este diario reveló el año pasado, mediante una investigación, la existencia de pagos que se manejaban lejos del escrutinio público. El trabajo periodístico demostró que casi todos los diputados suplentes recibían dinero del Estado bajo distintas modalidades, aunque pocos ocuparan regularmente una curul. La suplencia no es un empleo fijo ni la Asamblea una sala de espera remunerada. Si el diputado suplente ocupa la curul, debe cobrar. Si no la ocupa, no. Contratarlo bajo otra figura para evadir el fallo de la Corte no es austeridad ni transparencia: es una manera de disfrazar el privilegio con lenguaje administrativo.