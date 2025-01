Entrelíneas del 18 de enero de 2025

La fiesta del dios Momo es una de las más esperadas del año, tanto por nacionales como extranjeros. Sin embargo, para este 2025, la Autoridad de Turismo de Panamá informó que no habrá Carnaval de la City por falta de presupuesto. Si bien es una decisión muy acertada, tomando en cuenta la situación actual de las finanzas del Estado, la realidad es que el Carnaval, más allá de los cuatro días de jolgorio por los culecos, genera un movimiento económico y comercial importante para el país, siempre y cuando sea bien planificado. Solo en 2024, el Carnaval capitalino generó una derrama económica de $18 millones, un retorno importante con respecto al monto de inversión de $1,6 millones, sin contar el interior del país, cuyo beneficio económico incluso llegó a superar los $300 millones en 2019. Ayer, el alcalde de la capital no descartó apoyar una iniciativa de la empresa privada para realizar el Carnaval de la City, y dejó claro que si no hay presupuesto público, bien puede llevarse a cabo con fondos privados. Ya el alcalde se puso a la orden para coordinar las fiestas carnestolendas de la capital, del 1 al 4 de marzo; ahora solo queda que el sector privado se ponga de acuerdo cuanto antes para rescatar esta actividad, parte de la identidad cultural de los panameños y crucial para la inyección económica.