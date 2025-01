Entrelíneas del 19 de enero de 2025

El proyecto World (antes Worldcoin) ha llegado a Panamá y ha encendido las alarmas. La iniciativa consiste en escanear el iris a personas que se prestan a ello voluntariamente a cambio de una compensación económica en criptomonedas, una práctica se ha extendido en los últimos meses en centros comerciales y espacios públicos en varios países del mundo. Desde la compañía sostienen que su objetivo es distinguir un humano de un bot para acceder a distintos servicios en línea, una defensa muy suspicaz. Tras un reportaje de este diario sobre los peligros, y denuncias de algunos diputados, la Antai ha pedido salvaguardar el derecho a la protección de datos y prometió investigar más a fondo. Y es que los avances tecnológicos corren a tal velocidad que las leyes y regulaciones se dan de forma tardía. Worldcoin ya viene siendo investigada en el Perú por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Quizá el caso podría tener como desenlace la prohibición de actividades que ya le impuso España, Portugal, Kenia, India y Francia. En Panamá nada prohíbe estos escaneos y aún no hay legislación ante esto. Es necesario entender que el ciudadano no debería ceder impensadamente una parte valiosa de su identidad; expertos aseguran que podrían quedar involucrados en estafas y otros delitos transnacionales. Si un dato cae en las manos equivocadas, la seguridad de su dueño se desvanecerá. El cibercrimen existe y cada vez es más agresivo. Urge concientizar a la población sobre la importancia de conservar nuestros datos. Que la ingenuidad ni el desconocimiento no ganen la batalla.