Entrelíneas del 21 de noviembre de 2024

La discusión en torno al futuro de la Caja de Seguro Social (CSS), a pesar de que avanza a trompicones en la Asamblea Nacional, ha permitido colocar ante la opinión pública distintos problemas y posturas sobre las posibles soluciones a la crisis de la entidad. Uno de esos puntos tratados es la potencialidad de las inversiones de la CSS y cómo incrementar los réditos en beneficio de los cotizantes y la propia institución, que cuenta con un departamento especializado de inversiones. Además, la norma vigente le permite participar en el mercado de préstamos personales e hipotecarios, servicio abandonado por años. ¿Por qué se dejó de lado este tipo de inversiones en momentos que existe un enorme sector de la población que podría beneficiarse? Anteriores administraciones han preferido denostar este tipo de inversiones, supuestamente por no dar suficientes réditos, pero hasta ahora no se ha presentado documentación que sustente dicha afirmación. Urge transparencia sobre cuál es el estado de situación de la cartera de inversiones de la CSS, para establecer, desde el consenso, dónde realmente debe invertirse el ahorro de los asegurados, bajo la premisa de que las jubilaciones son un derecho, no un recurso para hacer negocios.