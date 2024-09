Entrelíneas del 21 de septiembre de 2024

Hoy, 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzhéimer con la intención de difundir información sobre este padecimiento que, de acuerdo con las estadísticas, afecta a unos 35 millones de personas en todo el mundo y que para el año 2050 se espera que este número se triplique. En Panamá, donde para ese año se estima, de acuerdo con datos de la Contraloría General de la República, que la población de adultos mayores alcance 24 %, es preciso dedicar un mayor esfuerzo a la concienciación que promueva diagnósticos más tempranos para que los afectados, tanto pacientes como cuidadores, tengan una mejor calidad de vida. Y es que no solamente el enfermo sufre las consecuencias de esta enfermedad degenerativa. Una campaña recientemente lanzada por la Organización Panamericana de la Salud alerta de que “es hora de actuar por la demencia”, apelando a “una sociedad más inclusiva y solidaria con quienes viven con esta enfermedad”. Pero no hay que olvidarse del papel del cuidador, que compromete todo su tiempo y actividades en pro del bienestar de esa persona y que, junto a ella, poco a poco va perdiendo contacto con el mundo exterior. Por cada caso, son dos personas que requieren de acompañamiento médico y psicológico. No permitamos que el alzhéimer acumule tantas víctimas.