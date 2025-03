Entrelíneas del 24 de marzo de 2025

Un fin de semana de fútbol concedió un respiro político al gobierno del presidente José Raúl Mulino. Con el amanecer del lunes vuelve la ciudadanía a enfocarse en los temas prioritarios de la palestra pública. El futuro de la mina no debe discutirse en cámaras de eco, hay voces a favor y voces en contra. El objetivo no debe ser medir fuerzas, sino lograr consensos provechosos para Panamá. La transparencia será clave para mantener la confianza de una ciudadanía que no está clara en los planes para la mina, en cómo las reformas a la seguridad social los afectarán, ni en cuál es la estrategia para enfrentar las amenazas de Estados Unidos. Las manifestaciones van a seguir y la Fuerza Pública tiene una enorme responsabilidad, mantener el orden público sin violar el legítimo derecho a la protesta ni caer en el abuso de autoridad. Señor presidente, vivimos momentos históricos. La nación no solo necesita firmeza, necesita un gobierno de diálogo y unidad.