Entrelíneas del 25 de septiembre de 2024

Hoy continúa la sustentación de las propuestas que pretenden obtener un resultado sostenible para frenar la crisis de la Caja de Seguro Social. Las dos mesas de trabajo -instaladas por el Ejecutivo- debieran dar su fruto y ya tienen todas las cartas echadas. El país no aguanta otro error más. Lo que dejan los gobiernos anteriores es injustificable. Una situación que ha golpeado fuertemente a los usuarios. El panameño rechaza esos diálogos fracasados en los que imperó la dilatación y la politiquería barata. Se pateó la pelota a todos los gobiernos para evadir un precio político. Recordemos que hubo muchas consultorías con respecto a lo que se debía hacer, específicamente en el tema de pensiones y, sin embargo, no se hizo nada. Ahora, la oportunidad es única. En las mesas actuales lideradas por el gobierno de Mulino, hay divergencias entre las propuestas empresariales y las de los trabajadores en materia de pensiones. Por un lado, los empresarios tienen tres pilares: contributivo, defensa del sistema de ahorro individual y un sistema para fomentar un ahorro adicional, y los trabajadores se apoyan más en un sistema solidario y se sienten muy firmes con su planteamiento. En la mesa de salud, los temas están mucho más claros y todos están de acuerdo en que el asegurado necesita gran atención y que se debe mejorar la salud a como dé lugar. El reto del presidente será la selección y fusión de los planteamientos: tendrá que recolectar lo mejor de cada uno sin que nadie se sienta excluido. De no ser así, podrían venir conflictos sociales que la mayoría del país quisiera evitar. Todos estamos interesados en que la Caja tenga una sostenibilidad a largo plazo. ¿Cómo se logra? La respuesta será el resultado de estas mesas, cuando se termine el proyecto de ley que presentará el presidente y que llegará a la Asamblea, donde existirá tal vez un debate más acalorado. Que prevalezca la sensatez, la concordia y la razón.