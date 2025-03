Entrelíneas del 27 de marzo de 2025

El Gobierno introdujo formalmente la discusión sobre la reapertura o no del proyecto minero en Donoso. Un paso pospuesto desde el estallido social de 2023 y el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato entre Minera Panamá y el Estado. Las autoridades deben tener claro que no pueden cometer los mismos errores que llevaron a esa crisis. Uno de esos grandes fallos fue la falta de transparencia sobre las verdaderas condiciones ambientales y sociales de la mina, así como la enorme opacidad con la que se negoció un contrato que terminó violando 25 artículos de la Constitución. No se puede tapar el sol con la mano; Panamá está dividido en torno al tema. Parte de esas diferencias tienen que ver con el hecho de que, como país, no hemos abierto una discusión formal y realmente amplia sobre si queremos o no ser una nación minera. Panamá demanda un debate nacional serio y sosegado, donde verdaderamente se tomen en cuenta las preocupaciones de la gente, sin presiones electoreras ni doble agenda. Un desafío mayúsculo que tiene que impulsar el Gobierno central como principal garante de la paz social del país. No es posible que los problemas nacionales tengan que resolverse a punta de sobresaltos. El presidente puede hacer esta convocatoria y todos comprometidos con Panamá debemos participar.