Entrelíneas del 28 de septiembre de 2024

el mes de septiembre ha sido denominado ‘Mes de los océanos’ para concienciar al mundo entero sobre su importancia y los peligros que le acechan. A lo largo de esta semana, ‘La Decana’ presentó una serie de trabajos periodísticos destacando justamente los retos que como país y, más allá, como humanidad, tenemos para mantener la salud de los mares, una de nuestras principales fuentes de alimento. Lamentablemente, el balance no es halagador: La contaminación sigue acechando las principales fuentes hidrográficas que, a su vez, llevan todos estos desechos al mar; el cambio climático continúa elevando las temperaturas del agua, así como su acidez y disminuyendo los niveles de oxígeno. La práctica de la sobrepesca es sostenida, a pesar del trabajo de organizaciones e individuos que persisten en alertar y educar. Ante un panorama complejo, solo cabe mantener la esperanza y seguir trabajando para alcanzar objetivos. Tanto los gobiernos como organismos internacionales y cada individuo debe poner de su parte para revertir el estado actual de nuestros océanos. Los resultados no serán inmediatos, no serán inmensos, pero cada pequeña victoria nos acercará cada vez más a unos océanos sanos, capaces de albergar una gran biodiversidad y, con ello, ofrecer sustento y alimento de manera suficiente como sostenible. En cada uno de nosotros está la solución.