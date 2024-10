Entrelíneas del 4 de octubre de 2024

Las mejoras, tanto en el diagnóstico precoz del cáncer como en su tratamiento y atención médica oportuna, deben seguir prosperando. La decisión del traslado del Instituto Oncológico Nacional (ION) al Hospital de Cancerología Dr. Adán Ríos, en la Ciudad de la Salud, parece ser una muestra del enfoque prioritario del nuevo gobierno a esta realidad. Y es imperativo que cada paso que se dé se piense en el paciente y en el rescate a la salud. No hay que perder de vista que en Panamá los cánceres de mama y próstata encabezan la lista de los diez más comunes. Por ello, es prioritario - desde la sanidad pública y con la nueva perspectiva de unificación de sistemas- que se realicen mamografías y exámenes de detección masivos que arrojen diagnósticos a tiempo, lo que supondría una reducción de la complejidad de las intervenciones quirúrgicas y una reducción de costos de los tratamientos. Los organismos responsables tienen que considerar que las posibilidades de curación dependen de factores como la rapidez en el diagnóstico y el acceso a la medicación. Es importante, además, que el mensaje de las campañas de prevención sea claro y de alcance. Que la estrategia propuesta por el presidente no se empañe y no se obstaculice por intereses personales. Que prevalezca la organización y la transparencia. No olvidemos que vencer esta enfermedad es una meta común y que involucra la vida.