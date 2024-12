Entrelíneas del 7 de diciembre de 2024

Panamá se ha convertido en un Estado Asociado del Mercado Común del Sur (Mercosur), un hecho que - en definitiva- marca las relaciones comerciales y diplomáticas de nuestro país. “Panamá tiene una gran oportunidad para sus exportaciones, este bloque es un gigante mundial en productos agropecuarios e industriales, nosotros tenemos experiencia en logística y en aumentar la competitividad del comercio mundial”, dijo contundente el presidente José Raúl Mulino en Montevideo,la capital uruguaya, durante la cumbre del organismo. Nuestro país no puede claudicar en su estrategia de potenciarse desde todos sus frentes, aprovechando que ha sido una nación abierta y privilegiada en cuanto a su geografía y recursos, y siempre ha tenido mucho que aportar para un avance decisivo en la región. Lo que vimos ayer es una muestra clara de que el país apuesta por una verdadera integración regional, en un mundo en el que se están levantando nuevas barreras comerciales. Mercosur, después de años tormentosos, parece dar luces de ser una gran oportunidad económica y por ello no perdamos de vista que a las instituciones hay que evaluarlas no por las promesas sino por los resultados. Ojalá que esta nueva etapa sea provechosa y próspera para todas las regiones