Las oportunidades de Panamá

Durante tres días, el país fue un espacio de encuentro para empresas y líderes políticos en el marco del Foro Económico de la CAF, un evento que colocó a Panamá en el centro de la discusión sobre la urgente necesidad de que la región enfrente de manera conjunta los desafíos propios y compartidos de América Latina. No basta con quedarse en la foto protocolar, los negocios aislados o el intercambio político condicionado por la coyuntura. Panamá cuenta con el potencial para articular los intereses que confluyeron en este foro en favor del desarrollo nacional. Para aprovechar el impulso generado, es indispensable definir con claridad a quiénes y con qué objetivos se orientarán los capitales, las agendas y las voluntades políticas que se concentraron esta semana en el país. Si bien la realización del foro representa un paso positivo para el posicionamiento del país, de poco sirve si no se traduce en proyectos concretos y beneficios tangibles para la ciudadanía, que ha mostrado escaso interés en el evento, en parte porque está excluida de esa conversación. El contexto de crisis no permite repetir errores, ni frente a las presiones externas ni ante el cansancio de una población que exige respuestas concretas y efectivas dentro de la democracia. Aún es posible pensar a América Latina y el Caribe desde el interés nacional y la voluntad del pueblo panameño, el desarrollo debe alcanzar a todos.