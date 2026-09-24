Las reglas de 2029 y el peso del dinero

Benicio Robinson y Luis Eduardo Camacho propusieron elevar los topes del financiamiento privado para candidatos a diputados y alcaldes hasta $500,000, dependiendo del número de electores. En el caso de las campañas legislativas, el nuevo esquema llevaría el potencial agregado de $12.9 millones a $17.4 millones. Son $4.5 millones adicionales que podrían circular en una elección. La pregunta es inevitable: ¿por qué necesita la política panameña campañas todavía más costosas? Robinson preside la Comisión de Gobierno y también el PRD; Camacho ocupa la secretaría general de Realizando Metas. Ambos participan, por tanto, en la construcción de las reglas que sus propios partidos utilizarán en 2029. Eso no invalida su intervención legislativa, pero sí exige explicaciones especialmente rigurosas sobre cada modificación que amplíe el peso del dinero privado. El proyecto avanzó en primer debate con siete votos a favor y dos en contra. Y el financiamiento no fue el único punto alterado: también hubo propuestas sobre fuero electoral, libre postulación, elecciones internas y doble postulación. Una reforma electoral debería cerrar espacios a la desigualdad, no ensancharlos sin una justificación convincente. Antes del segundo debate, la Asamblea debe explicar por qué medio millón de dólares constituye ahora un límite razonable para disputar una alcaldía o una curul.