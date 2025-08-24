Recaudación y balance

Mientras el gobierno central aprieta el presupuesto en nombre de la contención del gasto, la Dirección General de Ingresos se quedó corta en su meta: no logró recaudar 875 millones de dólares previstos para los primeros seis meses del año. Las finanzas públicas son, en esencia, una balanza de ingresos y gastos, de la cual dependen los recursos que financian los servicios estatales para todos los panameños. Urge atender ambos lados de la ecuación: por un lado, aumentar la recaudación y reducir la evasión tributaria; por el otro, agilizar el aparato estatal y depurarlo de gastos innecesarios. La administración del presidente José Raúl Mulino ha tomado pasos en la dirección correcta, pero queda mucho por hacer. Contar con una planilla de funcionarios competentes y capacitados puede ahorrarnos los millones de dólares que cada año se destinan a costosas consultorías. Debemos formar y fortalecer al servidor público, no demonizarlo; respetar su labor y su experiencia es clave para retener talento en lugar de depender de terceros. La burocracia es, en última instancia, el poder del escritorio. El gobierno debe ejercer sabiduría y justicia al distribuir ese poder, y la ciudadanía, por su parte, debe exigir que quienes lo detentan cumplan con el más alto estándar: servir a la patria.