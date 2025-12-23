Salud: cumplir las expectativas

La esperanza de cambio que una sociedad deposita en sus instituciones no puede quedar en palabras vacías. En los últimos años, los panameños viven una permanente frustración frente a las ineficiencias, la falta de accesibilidad y las carencias que persisten en todas las regiones del país. Esa expectativa no es un capricho; es la respuesta lógica de una población que aporta y confía en un sistema de seguridad social que debería ser sólido. La Caja de Seguro Social (CSS) enfrenta enormes problemas, tanto en su sistema de pensiones como en la atención de la salud. Existe un déficit de médicos especialistas en áreas críticas del interior del país, especialmente en ramas como cardiología, medicina crítica, anestesiología, medicina interna y pediatría, lo que limita el acceso equitativo a servicios que deberían ser un derecho garantizado. Todo lo anterior revela problemas estructurales que no pueden seguir ignorándose. Panamá merece políticas públicas que no solo abran plazas, sino que también hagan atractivas las condiciones laborales, garanticen una infraestructura adecuada y reconozcan el valor del profesional de la salud. Este es un llamado urgente no solo a las autoridades, sino a toda la sociedad. Con la aprobación de la Ley 462 se prometieron cambios profundos en la gestión de la CSS, pero aún no se evidencian diferencias sustanciales. Todavía se desconoce una estrategia integral y sostenida para el sistema de salud que atienda el déficit tecnológico y de talento humano. Es momento de transformar la expectativa de cambio en acciones concretas. Panamá no puede conformarse con parches; necesita soluciones estructurales que lleven salud de calidad a cada rincón del país.