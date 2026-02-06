Un fuero para empezar a corregir

La Asamblea Nacional analizará un anteproyecto vital para subsanar una omisión injustificable: la falta de fuero laboral para padres adoptivos. La iniciativa busca equiparar derechos, garantizando estabilidad durante la integración familiar, una etapa que exige tiempo y seguridad afectiva. La normativa actual, al proteger exclusivamente la maternidad biológica, vulnera el interés superior del menor. Aunque la propuesta es prudente y no impone cargas desmedidas al sector productivo, resulta impostergable. Reconoce un fuero mínimo para uno de los adoptantes y coloca, por primera vez, la estabilidad del niño en el centro del debate legislativo. No obstante, el desafío trasciende esta inciativa. Panamá arrastra un modelo de adopción burocrático, lánguido y muchas veces disuasivo, que condena a miles de niños a esperas interminables en instituciones. Hablar de la protección a la niñez no puede ser un ejercicio meramente retórico o un eslogan de turno. El Estado debe comprometerse a una reforma integral que simplifique procesos y acorte plazos. Corregir el fuero laboral es un avance necesario, pero el compromiso real con la familia panameña exige transformar, de una vez por todas, el sistema en su totalidad. Los niños nunca deben dejar de ser prioridad.