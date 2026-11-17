El número de homicidios supera las 500 víctimas a noviembre de 2026, superando la cifra del año pasado en el mismo periodo, algo que, de por sí, debería ser motivo suficiente para encender las alarmas. Pero el problema es mucho más profundo y exige una lectura integral que el país todavía parece no tener. Las cárceles, convertidas en espacios donde persisten estructuras criminales, y un sistema penitenciario corrupto y fracasado; la expansión de las pandillas y la delincuencia común dibujan un escenario preocupante. La percepción de inseguridad crece y la ciudadanía comienza a cuestionar la capacidad del Estado para garantizar el orden y la ley. Resulta inevitable preguntarse qué está fallando. Panamá destina millonarios recursos a seguridad, pero la inversión no parece traducirse en resultados capaces de contener la criminalidad ni devolver tranquilidad a la población. Más policías, operativos y medidas represivas no constituyen, por sí solos, una estrategia. El país necesita una política de seguridad nacional que vaya más allá de reaccionar ante cada crisis. Combatir el delito requiere inteligencia, control efectivo de las cárceles y fortalecimiento institucional, pero también atender las raíces de la violencia: desigualdad, pobreza, exclusión y falta de oportunidades. Cuando el ciudadano siente que el Estado no puede protegerlo, se erosiona la confianza en las instituciones. Ese es quizás el riesgo más grave. Panamá necesita recuperar el control, pero también entender que la seguridad se construye desde la prevención y no solamente desde la represión.