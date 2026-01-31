Un paso decisivo de la ACP

La publicación de los pliegos de precalificación para nuevas terminales portuarias en Corozal y Telfers representa justamente eso: el primer paso formal de una de las apuestas más ambiciosas de los últimos años para el sistema logístico panameño. La Autoridad del Canal de Panamá no está hablando solo de construir muelles. Está redefiniendo el modelo de negocios de la vía interoceánica. En un entorno donde las cadenas globales se reconfiguran, los flujos de carga se vuelven más exigentes y la competencia regional se intensifica, ampliar la capacidad portuaria es una decisión de supervivencia estratégica. Corozal, en el Pacífico, y Telfers, en el Atlántico, son piezas de una misma visión: consolidar a Panamá como un nodo donde confluyen rutas, servicios y valor agregado. No se trata únicamente de mover más contenedores, sino de asegurar que las navieras encuentren aquí confiabilidad, espacio y eficiencia operativa. Que este proceso se inicie con reglas claras y planificación refuerza la credibilidad institucional del Canal. El mensaje es inequívoco: Panamá no espera a que el comercio cambie para reaccionar; se prepara para liderar ese cambio.