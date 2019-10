Quizás lo más relevante con las reformas constitucionales es que mucha gente, que antes estaba apática sobre el tema, ahora ha volteado su mirada y hasta expone sus argumentos. Estamos a cinco días de que termine el primer período legislativo y es probable que las reformas se aprueben en los tres primeros debates. En estos días hay que llegar al máximo de consenso, porque hay muchos que quieren “pescar en río revuelto”. Están los que legislan dentro de la Constitución para beneficio propio y los que tienen un mechero para formar el caos. El Gobierno tiene el deber de asumir un rol protagónico —que en estos días cedió al Legislativo— y conversar con gremios importantes que se sienten excluidos de lo que se aprobó en la Concertación. Hay que llegar a acuerdos políticos urgentes, antes de que se le den los tres debates, ya que cuando el tema vuelva a tocarse en enero, no hay forma de introducir nueva materia. Igualmente tiene que salir con una campaña sencilla y clara para que la sociedad comprenda el alcance de los cambios constitucionales que, si bien no van a satisfacer a todos por igual, sí es un avance muy superior a lo que hoy se tiene. No lograr los consensos políticos necesarios, es dejar el espacio para la crispación, innecesaria en estos momentos para el país.