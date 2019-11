La renuncia de Evo

Los seguidores de Evo Morales y el mismo expresidente boliviano alegan que en Bolivia se perpetró un golpe de Estado. Sin embargo, la salida de Evo fue consecuencia de sus propios actos: ¡quiso perpetuarse en el poder y no lo logró! Hay que reconocer que Evo ha sido el presidente más exitoso de Bolivia y topos los números así lo indican. Pero no supo lidiar con el ego y se creyó un rey, un monarca, un emperador... Tuvo tres mandatos y quiso un cuarto. Cuando fue a las urnas, perdió y logró que el sistema judicial, plegado a él, torciera la interpretación constitucional para favorecerlo. Fue nuevamente a las urnas y cuando estaba en el 83 por ciento del conteo, las cifras no le daban para evitar la segunda vuelta y repentinamente el conteo se suspendió por 24 horas, luego de la cual aparece ganando por más del 10 por ciento, suficiente para no ir al balotaje. Las voces de fraude no se hicieron esperar y empezó la crisis. Pero Evo se aferró al poder y emprendió el choque. Luego aceptó el recuento y finalmente llamar a nuevas elecciones. Pero Evo quería manipular las cosas a su favor, hasta que intervinieron las fuerzas armadas y le exigieron la renuncia. Trágico final para un presidente que pudo salir por la puerta ancha, pero se fue huyendo. Triste para los bolivianos, porque quedó un pueblo desunido que tocará reunificar. Ojalá las fuerzas políticas tengan la suficiente madurez para llegar a acuerdos y que el próximo Gobierno no destruya lo que Evo dejó, porque nadie podrá negar que hizo una gran presidencia.