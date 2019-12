En el Día de las Madres

Ser mujer es un don maravilloso; madre, muchísimo más. El 8 de diciembre de 1854, fue adoptada la devoción católica a la Virgen de la Inmaculada Concepción. La creencia en la imagen de la Virgen de la Concepción representa la pureza de María, al concebir al hijo de Dios sin pasar por el pecado original. Este día también se conmemora en Panamá el Día de las Madres, para honrar a ese ser maravilloso que nos da la vida. Todos los seres humanos tenemos una relación especial con esa mujer que nos trajo al mundo y así ha quedado plasmado en hermosos poemas. “Los ojitos que me diste/ me los tengo que gastar/ en seguirte por los valles/ por el cielo y por el mar…/, declamaba Gabriela Mistral. Pablo Neruda fue más allá al plasmar el recuerdo del amor perdido en su Poema #20: “Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido/ Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío/ Qué importa que mi amor no pudiera guardarla. La noche está estrellada y ella no está conmigo…/ Y la panameña Matilde Real de González le dio realce a la mujer del campo: “La he visto amanecer en los manglares en busca de las conchas enlutadas; también por las sabanas calcinadas/ segando arroz, con golpes regulares…”. Bellas letras que quedan grabadas en oro, para honrar a ese ser maravilloso, las madres. A ellas, desde esta tribuna, elevamos nuestro agradecimiento eterno por darnos el derecho humano más importante, la vida. ¡Feliz Día de las Madres!