El siguiente nivel (Desarrollo)

Estamos entrando a la tercera década del Siglo XXI y Panamá tiene que jugársela para estar entre los países que logran el grado de desarrollo. Tiene todas las condiciones, pero un factor clave son las personas. Si Panamá en su conjunto no logra comprometerse con esta meta, el país habrá perdido su más clara oportunidad para estar en el selecto club. Le ha pasado a Chile, cuya sociedad está sumergida en un conflicto que ha hecho caer el país en picada. Panamá tiene la oportunidad de dar el salto, pero tiene que destetarse de posiciones y atavismos. En pocas palabras, no podrá desarrollarse si no establecemos una migración inteligente; si seguimos manteniendo el ejercicio de las profesiones cerradas solo a panameños y si la decisión del desarrollo adyacente al Canal sigue controlado por una rosca. La seguridad jurídica tiene que volver a ser algo sagrado y la educación hay que elevarla a la máxima potencia. No se trata únicamente de la educación escolar, sino de la universitaria. Aquí proliferaron universidades como hongos y en muchas de ellas no se estudian carreras, sino que se estudia a la carrera, porque el diploma se compra. Para entrar al siguiente nivel, Panamá tiene que subir la vara. Hay que ser estrictos y dejar de permitir pifias. Este es un país caro y subdesarrollado; puede ser un país desarrollado y barato. Solo tenemos que enderezar todos los absurdos entuertos que nos afectan como país. ¿Tendrá el presidente Cortizo la voluntad y la capacidad para ir al siguiente nivel?