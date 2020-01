El país empieza a sentir una estabilidad, pero se requiere de un acuerdo nacional para lograr los cambios necesarios que permitan apuntalar las columnas del futuro de la nación. Sin embargo, ese transitar en la construcción del nuevo país, ese Panamá que entraría al mundo desarrollado, no está para jalones politiqueros. Es en esa vía que algunos estudiosos de la política panameña se atreven a sugerir que el presidente Laurentino Cortizo bien puede conducir un gobierno de unidad nacional. Y es que el símil es con la separación de 1903; en esta ocasión no nos separaremos de Colombia, sino del subdesarrollo. Panamá tiene la gran oportunidad de dar el salto y lejos de seguir con una política partidista que promueve la inestabilidad, el golpe mediático, etc., lo que debemos hacer es trabajar conjuntamente en un proyecto de país para el futuro. Ese futuro demanda de las mentes más brillantes para que se construya de la mejor manera y requiere que tanto el Gobierno como la oposición no piensen en este momento en las próximas elecciones, sino en ordenar la casa. Estamos en el momento justo y oportuno y solo un descuido nos puede afectar el desarrollo del país. ¡Así de simple!