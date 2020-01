Han transcurrido los años y algunos panameños no tienen clara la relevancia de los sucesos del 9 de enero de 1964. Por eso es necesario que se honre a los mártires de aquella gesta no solo con el día libre, sino que se construyan obras en su honor. Esa sería una forma de agradecerles su valentía, arrojo y decisión, que fueron determinantes para que los panameños pudiéramos lograr, años más tarde, la reversión de toda la Zona del Canal. El problema de hoy es que si bien sabemos que el Canal nos aporta más de 1,700 millones de dólares cada año, no se sabe en qué se invierte ese dinero. Bien pudiera establecerse un sistema para que estos fondos no entren al saco común del Gobierno, sino a una cuenta especial, y que cada obra que se haga con ese fondo lleve una breve leyenda con palabras de agradecimiento a los mártires y se relate lo ocurrido. Hoy muchos desconocen la magnitud del 9 de enero de 1964 y es lógico que el tiempo vaya borrando la memoria histórica si quienes gobiernan no se ocupan de mantenerla viva. Una manera de tener presente este hecho sería esa leyenda en cada obra sobre lo ocurrido aquel 9 de enero. A los mártires no se les olvida, se les agradece; porque lo que hicieron en ese momento histórico es lo que tiene a Panamá hoy en un sitial económico importante. Honrar, honra; y los mártires lo merecen. ¡Gracias, valientes muchachos!