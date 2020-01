Panamá es un país extremadamente hermoso, con gente cálida y alegre, pero como sociedad, muy cochina. No importan las amenazas del dengue, el zika o el Chikungunya; tampoco importa el hanta ni las odiosas moscas; seguimos siendo cochinos. No hay director de Aseo que llegue al puesto y logre asear las ciudades y pueblos… Es como que el demonio de lo insalubre nos tiene malditos y no haya cura para este mal. ¿Cómo podremos alcanzar las metas si seguimos siendo cochinos? El primer cambio tiene que ser personal, pero los medios de comunicación social, los twiteros, radiocomentaristas y todas las personas conscientes de este problema, debemos iniciar una campaña contra los cochinos y hacer conciencia de lo desagradable que es ver la ciudad, las calles y pueblos, etc., llenos de basura por doquier. ¡Y ser pobre no significa ser cochino! Muchas discusiones se levantan a diario sobre cuestiones triviales y no tan triviales, pero un asunto tan desagradable como la basura regada por doquier como que no nos importa y no decimos ni una palabra. ¿Cuántas enfermedades atiende el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social por problemas de higiene en las ciudades y pueblos? ¿Habrá estadísticas? La Alcaldía inició una campaña en Patio Pinel para eliminar los basureros en plena calle. Dos semanas se las recogió y hoy los propios residentes evitan echar desechos a la calle. ¿Por qué esa campaña no se hace en toda la ciudad y el país? Urge una campaña contra los cochinos y asear el país.