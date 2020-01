La ausencia del Estado

Panamá es un país de apenas 75 mil kilómetros cuadrados y poco más de cuatro millones de habitantes. Sin embargo, ¡qué difícil es que el Estado tenga presencia en todo el territorio! La ausencia es tan brutal, que sectas asumen el papel y envuelven a sus habitantes en sus creencias, muchas de ellas tan descabelladas que los lleva a quitarse la vida. Eso es justo lo que ha pasado en Alto del Terrón, en la comarca gnabe buglé, donde siete personas fueron asesinadas por orden de un supuesto “mesías Sed”. Pero la realidad que acaba de estallar en la cara, es el abandono que por años tienen muchas poblaciones; la falta de educación que les hace caer en las garras de estos criminales camuflados con ropaje de divinidades. Panamá es un país que genera mucho dinero, pero la desigualdad es una vergüenza. Si El Chorrillo y Samaria, son lugares de la ciudad capital y San Miguelito que la gente no se atreve a entrar, porque las autoridades no cumplen su papel de dar la plena seguridad, ¿qué se espera de esas poblaciones apartadas del país? Hay que cambiar las cosas y trazar un plan estratégico que permita llevar educación, seguridad, salud y recursos a todas esas poblaciones que están hoy abandonadas. Seguir como están es dejar que proliferen nuevas sectas y en un futuro no muy lejano, vuelvan los titulares de los crímenes atroces como el de la secta La Nueva Luz de Dios. ¡Así de simple!