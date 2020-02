El olvido de Darién

Darién es la provincia olvidada de Panamá. No tiene conectividad terrestre y no tiene presencia del Estado. Es la provincia más rica y con grandes posibilidades de desarrollo. La hemos condenado a la pobreza, debido a una concepción equivocada, al pensar que el ser humano no puede vivir con la naturaleza y cuidarla. Según algunos datos estadísticos, la expectativa de vida de un darienita es 20 años menos que la del resto del país. Todas las fronteras son ricas, pero en el caso de Darién, no tenemos conectividad terrestre con Suramérica, sacrificando así nuestra posibilidad de fortalecer nuestra posición logística. Están más cerca nuestros puertos de Medellín y Bogotá que Cartagena o Buenaventura. Pero nuestra inacción hará que Colombia construya puertos en Urabá, por falta de esa conectividad. Lo más triste es que los únicos dos países fronterizos en el mundo que no tienen instalaciones formales de fronteras son Panamá y Colombia. No hay una aduana ni control migratorio. Paralelo a esto, la única ley en esa región darienita es la policía de fronteras. Es hora de que el Gobierno cambie esa política para con Darién. Seguir como va es negar no solo el desarrollo de Darién, sino de la integración real del país.