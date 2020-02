Las playas artificiales

Una propuesta del alcalde capitalino de construir dos playas artificiales entre la avenida Balboa y el Casco Viejo, se ha convertido en la polémica de los últimos días. Algunos hablan de “tirar” literalmente 120 millones de dólares al mar, más cuando las marejadas producto del cambio climático así lo están evidenciando en Miami; otros que la bahía está contaminada y “nadie” se va a bañar en ese lugar; otros alegan que en lugar de hacer playas artificiales, destinen ese recurso a rehabilitar Veracruz y otros que se destine mejor a continuar las aceras. La realidad es que la polémica de las playas del alcalde Fábrega es más política que de argumentos sólidos. Pero tampoco la Alcaldía ha sabido mercadear su proyecto. En indudable que las playas propuestas sí le darán un cambio importante a la ciudad de Panamá y provocaría un atractivo turístico adicional que hoy no tiene la ciudad. Los panameños hemos invertido millones de dólares en el saneamiento de la bahía de Panamá que debe ser motivo de orgullo de cómo lo hemos logrado y avanzamos en la recuperación de espacio público para los peatones en la ciudad. Es más, las dos playas deben ser un proyecto en conjunto con el Ministerio Turismo, porque es en esa dirección que va encaminado. Lo que sí tiene que hacer la Alcaldía es explicar cómo sería el retorno de la inversión de los 120 millones de dólares, pero a la vez, continuar ampliando las aceras, sacando a los buhoneros y “bien cuida'o” del Casco Viejo, fomentando la creación de parques, regar los árboles de la ciudad, crear jardines, etc., porque la idea no es que deje de hacer lo que estaba haciéndose bien, para concentrarse sólo en las playas. ¡Así de simple!