Desafortunadamente, todo parece indicar que el secretario general de la OEA será Luis Almagro. Los alineados en el fallido Grupo de Lima, darán su voto al uruguayo. Pero la reelección de Almagro no hará más que acentuar las diferencias entre las diversas naciones, las unas alrededor de Almagro y las otras en contra. Lo que necesitaba la OEA tampoco era la versión contraria a Almagro, por eso esta elección del nuevo secretario general de la OEA es como escoger entre cáncer o Alzheimer. La OEA necesita de un nuevo liderazgo que una, en lugar que divida y aquí Panamá perdió la oportunidad de hacer una propuesta congruente con la resolución de conflictos en la región. En su lugar, lo que hizo Panamá fue plegarse a Estados Unidos que le dictó su discurso a favor de reelegir a Almagro. ¡Craso error! Sin embargo, cuestiones como la solución de la crisis de Venezuela pasa por otra fórmula y es aquí que la propuesta de reactivación del Grupo de Contadora es una idea genial. Panamá debe asumir la iniciativa y, al margen de la OEA, debe impulsar un acuerdo entre Gobierno y oposición venezolana y fomentar una transición ordenada. Esto no excluye que Almagro cambie de actitud y coadyuve con una salida negociada para Venezuela, porque seguir con esa posición de “puente roto”, no va para ningún lado, aún consiguiendo su reelección. ¡Así de simple!