Educar para ser viejos

En momentos tan cruciales como el actual, los jóvenes no vislumbran una realidad que les estallará en la cara, si no se preparan para el futuro. Y no se trata de educarse para trabajar; se trata de concienciarse para cuando se jubilan. Y es justo lo que pasa hoy, cuando muchísimas personas se han acogido a las jubilaciones, pero que lo que devengan de sus pensiones no les alcanza para vivir cómodamente. Esas personas nunca tomaron en cuenta el costo de vida y tampoco se preocuparon por ahorrar. Dejaron todo a la jubilación. Hoy siguen trabajando para poder equilibrar sus ingresos. Los jóvenes tienen que saber esto desde que empiezan a trabajar y hay que inculcarles el hábito del ahorro para que no pasen los problemas de muchos adultos mayores que hoy se deprimen sin poder hacer mucho por mejorar su situación. Y lo que debía ser una etapa de sus vidas para el disfrute, es en realidad una pesadilla por los problemas económicos. A los jóvenes hay que hablarles del ahorro, porque hoy la propaganda para el consumo es lo que los invade. Tienen que ahorrar, para que cuando sean mayores, puedan disfrutar de todo ese capital que acumularon en su vida laboral. Los jóvenes necesitan que les enseñen, que se les preparen para cuando sean viejos. Quizás los japoneses sean los más conscientes de enseñar esto a sus jóvenes y por eso hay un respeto por los adultos mayores. Enseñar para cuando sean viejos es necesario y los jóvenes necesitan saberlo desde muy temprano. ¡Así de simple!