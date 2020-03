Inesperada recesión

Los efectos del coronavirus son muy grandes, al extremo de que han provocado la caída de las bolsas y casi se ha paralizado la producción en todo el mundo. Si a esto se suma la caída de los precios en el barril de petróleo, la cuestión se complica. Panamá es un país que depende de esa economía mundial, porque nos concentramos en el sector servicio. Este problema nos puede golpear fuertemente, salvo que tomemos medidas estratégicas para mitigarlo. Una de estas medidas es fomentar la confianza; y confianza significa que debemos fomentar el consumo y la inversión, pero también que lleguen los insumos para que las pequeñas empresas puedan producir, porque de lo contrario nos paralizamos como país y las consecuencias serán catastróficas. La prohibición de la llegada de los vuelos de Europa a Estados Unidos por un mes, tendrá un efecto demoledor en la economía mundial y Panamá no escapa a esa realidad. Las pequeñas empresas son las que más sufrirán y es el momento para que las autoridades tomen medidas de altura y heroicas. En Italia llegaron a un nivel de congelamiento de los pagos de las hipotecas y en Estados Unidos hicieron un recorte drástico de las tasas de interés. El Gobierno de Panamá no puede andarse con paños tibios de que esto quede a merced de cada quien, porque dejar que la economía se paralice será catastrófico para todos. Hay que generar confianza, para que todos ayudemos a no dejar que la economía se caiga a los niveles mínimos. ¡Así de simple!