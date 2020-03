Película de la vida real

Desde hace años se han producido películas sobre el ataque de virus a la población mundial. Parece que la ficción se volvió realidad. Ahora hay que adoptar medidas urgentes e inteligentes para proteger la salud de la población. Pero hay que atender también el aspecto económico. Las pequeñas empresas no soportarán la crisis pagando salarios sin tener ingresos. Un mecanismo es que las empresas mantengan sus empleados a cambio de algunos beneficios e incluso el Gobierno apoyando en algún porcentaje del salario. De esta manera el Estado pagador tiene la certeza de que no botarán a los empleados. Otro apoyo sería exonerar temporalmente el impuesto municipal. Hay muchas personas informales eventuales que quedarán en el aire. Hay que tener imaginación y solidaridad durante los próximos meses, porque las personas no están generando recursos económicos, pero sí tienen la presión de las deudas. En esto el tiempo es un factor determinante. Las personas tienen descuentos de mueblerías, de tarjetas de crédito, de préstamos hipotecarios, de préstamos personales y préstamos comerciales. No se trata de afectar a las empresas y bancos, pero que el Gobierno apoye con fondos para mitigar esta situación. Lo han hecho Francia e Italia; y otros países van por el mismo camino. El Gobierno debe ver estos ejemplos y anunciar medidas para calmar el nerviosismo de las personas.