Razones para la moratoria

La época más difícil para la economía panameña (1988) se profundizó cuando los bancos se blindaron y cerraron para que los depositantes no sacaran sus fondos y tuvieron que aplicar todo tipo de medidas para que los deudores no perdieran sus casas y sus vehículos. Esas medidas, que incluían la moratoria bancaria, eran convenientes, porque los bancos no estaban en capacidad para administrar casas y vehículos, además que ese no es su negocio. De la crisis nadie sabía cuánto duraría y muchos perdieron sus empleos y terminaron perdiendo todo. Al final, la crisis económica, unida a la crisis política, desembocó en la invasión y para sorpresa de todos se produjo en este pacífico pueblo un saqueo descomunal. Ahora estamos en el inicio de una nueva crisis y hay que aprender de las experiencias del pasado. Todos debemos prevenir y ser solidarios, porque es una situación que nos puede afectar a cada uno, incluso, los que creen que siempre estarán en una burbuja dorada. Los que solo conocen de cifras y ganancias y no estudian la realidad política y social del pueblo, deben ir controlando la gula y la voracidad insaciable, porque después se van a lamentar. Es por eso necesario que todos los bancos adopten las moratorias que ya varios bancos como el General, Banistmo, Global, Caja de Ahorros, Banco Nacional, Canal, Towerbank y otros, han anunciado. La situación es seria y no admite otro razonamiento que no sea alrededor de la solidaridad. Hay que darle un respiro a la sociedad que está abrumada, económicamente, por este virus destructor. ¡Así de simple!