La “U” debe reflexionar

Durante decenios la Universidad de Panamá ha sido considerada como el bastión de la intelectualidad istmeña. Desde 1935 esta entidad ha entregado al país una miríada de profesionales que responden a una amplia diversidad de disciplinas como no ocurre con otras entidades similares ?oficiales y particulares? que funcionan en nuestro territorio. Ahora que vivimos una situación muy “sui generis”, producto de la pandemia producida por el coronavirus, todo indica tristemente que la “U” se ha desconectado de la realidad. La administración quiere iniciar el primer semestre con técnicas virtuales. La “U” jamás se ha distinguido por la enseñanza a distancia. Es cierto que esta modalidad se puede aplicar para algunos seminarios, pero nunca debe aceptarse como metodología idónea para carreras que incumben a los tres grandes bloques de las ciencias: exactas, naturales y sociales. Pero lo más importante es que la mayoría del cuerpo docente no está entrenado para la educación virtual. Además de que la “U” no dispone de un estudio serio para determinar cuántos educandos poseen computadoras o servicios de internet, sin hablar de la electricidad. La lógica indica que es plausible el interés de entrar a la modalidad virtual, pero el apuro trae cansancio y no se comprende el vértigo de la “U” por comenzar clases contra viento y marea. Es hora de recapacitar. Las circunstancias actuales así lo demandan. No hay que causar más estrés del que ya tiene la población y la “U”, en esto, debe reflexionar.