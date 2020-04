Escuelas y educación 'online'

La realidad en materia educativa, producto del coronavirus, tiene un sinfín de problemas en la educación privada, que lo más recomendable es que intervenga el Ministerio de Educación. Hay que reconocer, empero, que escuelas y colegios con horario internacional no tienen este problema, porque para ellos está terminando el año lectivo. El problema se da con los colegios privados que van a la par del calendario escolar público. Hay muchos cuestionamientos por parte de los padres de familia, porque los colegios exigen el pago de sus mensualidades; sin embargo, prestan el servicio a través de módulos “online”. Algunos colegios sí están preparados tecnológicamente para impartir estas clases virtualmente, pero otros no. Pero también está la presión que sufren esos colegios privados, ya que sus docentes y personal administrativo necesitan recibir sus salarios para mantener a sus hogares. A esto hay que sumar a los dueños de buses colegiales que están golpeados por este virus. Indudablemente es un tema dramático que ha afectado a toda la sociedad. Es por eso necesario que el Ministerio de Educación intervenga en el rescate y respaldo de estas escuelas privadas, para que sus docentes puedan mantenerse económicamente durante esta pandemia. Lo recomendable también es que las escuelas privadas que no estén preparadas tecnológicamente para impartir clases “online”, que no lo hagan y esperar hasta que la situación vuelva a la normalidad. Las que sí pueden y están bien preparadas, que lo hagan, pero es oportuno que otorguen descuentos a los padres de familia, porque la situación económica tiene con problemas a todos.