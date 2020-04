Cómo disfrutar la vida

Los seres humanos tienen diferentes gustos, sobre los colores, las artes, los alimentos… Es el crisol de la vida y esa diversidad es lo que hace este mundo tan interesante y único. Justo en estos días que el coronavirus nos ha obligado a cambiar nuestra rutina, el momento es preciso para ensayar cosas diferentes. Si es un joven, tiene la oportunidad de saber que la belleza de este mundo no es solo las discotecas y las bebidas; está también un sinnúmero de cosas que olvida por entretenerse en la última moda. Está el aprender a convivir con sus hermanos más pequeños y juntos aprender a echar una partida de ajedrez. Está el jardín y conocer un poco de las plantas ornamentales, sus flores, sus hojas… Si es adulto y casado, podría volver a resucitar los bellos momentos que le hicieron enamorarse de su pareja. Si es un niño, podrá ver una película sobre historia o bien ensayar una canción… Lo más importante es que la cuarentena ha permitido conocer o recordar otras cosas que olvidamos o ignorábamos por la velocidad en la que estábamos acostumbrados a vivir. Esta cuarentena obligatoria no es del todo mala. Ha permitido reencontrarse a muchas personas consigo mismas; ha hecho que miremos el mundo de forma diferente y que no importa si se es rico o pobre, todos somos iguales y solo depende de uno, cómo es la mejor forma de disfrutar la vida. ¡Así de simple!