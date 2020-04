Hub de cruceros

Uno de los grandes atractivos turísticos de Panamá es el Canal, pero esa gran obra de la ingeniería es también un producto turístico en sí. Además de la obra como atractivo turístico, recorre la ruta del oro, lo que la hace doblemente atractiva. Ahora con la crisis del coronavirus, Panamá debe ir pensando más allá, a largo plazo e ir creando los mecanismos necesarios para convertirse en el gran hub de los cruceros. No solo que los cruceros pasen por Panamá, sino que seamos sede de esas líneas. Fletar desde aquí los grandes hoteles flotantes representaría un impulso a la agroindustria, muy golpeada en los últimos lustros. La hora de ser visionarios y agresivos es en este momento, porque el coronavirus ha cambiado el rejuego geopolítico y no aprovechar la coyuntura es pecado capital. No hay, quizás, otro país en el mundo con la oportunidad que tiene Panamá. Aunque el turismo es una de las industrias más golpeadas por el coronavirus, será clave en el desarrollo panameño en pocos meses. Esto hay que analizarlo en grande y muy coordinado con el hub aéreo. No se puede seguir con pasajes tan caros para llegar a Panamá. Lo más importante es que solo hay que adecuar unas pocas cosas. No hay que empezar de cero para atraer estas grandes líneas de cruceros a que tomen Panamá como su cede regional. ¡Así de simple!