Un sistema funcional

Ya es reiterativo el planteamiento de que Panamá necesita un nuevo sistema político que sea funcional. Pero es necesario martillar en la necesidad de los cambios, porque el actual sistema político favorece la corrupción. Y es que el sistema actual, aunque resuciten al papa, lo pongan a gobernar, el sistema lo lleva a la corrupción. Es por eso la gran responsabilidad que tiene el actual mandatario Laurentino Cortizo, porque si no cambia el sistema, se lo traga el sistema. Hay quienes juegan al tiempo y esperan que el coronavirus también se lleve los cambios constitucionales. Es ese grupo de la población panameña que lucra y socava la institucionalidad y no permite que el país se desarrolle, so pretexto de que los cambios al sistema afectan la economía. Panamá necesita tener, por ejemplo, un sistema parlamentario, en lugar que una Asamblea electa por circuitos, cuyos integrantes funcionan como caciques de pueblo y muchos se venden a los intereses perniciosos que sangran la nación. El presidente Cortizo tiene que actuar con firmeza y siempre hay que recordarle el taburete que llevó a la Presidencia, porque lleva casi un año en el poder y las mafias siguen intactas: libros escolares, importadores de los alimentos, generadores energéticos, zares de los combustibles, mafia de los medicamentos… Y lo peor es que, al paso del tiempo, esos mismos que adulan a los mandatarios, para que no toque sus intereses, son los mismos que al final del período le sueltan la caballería y el mandatario siempre sale más corrupto que el anterior. ¡Así de simple!