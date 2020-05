En el Día del Trabajador

Mucho se ha escrito sobre los acontecimientos que sucedieron que obligaron a cambiar el trato del empresario hacia el trabajador. Y es que el Día Internacional del Trabajador se conmemora cada 1 de Mayo como homenaje a los “Mártires de Chicago”, que fue aquel grupo de sindicalistas que fue ejecutado en 1886, en Estados Unidos, por realizar un reclamo laboral. Hoy, empero, la realidad ya no es la lucha por una jornada de ocho horas. Se trata de un cambio en la forma cómo son y serán los trabajos. Y es que ya el trabajador no necesariamente tiene que estar en su puesto de trabajo, porque ahora puede trabajar en línea y desde su casa. Tampoco ya no son ocho horas de trabajo; se trata de seis horas o lo que acuerden las partes. Ya no es el trabajo físico el que se impone; ahora es el intelecto lo que más vale. El mundo laboral ha cambiado radicalmente y se ha acelerado ahora con una pandemia que en solo tres meses ha estremecido el planeta. Lo que nunca pasará de largo será que siempre habrá trabajadores y siempre habrá dueños de empresas. La relación es la que cambia, porque incluso, hoy un trabajador puede ser él su propia empresa que le presta el servicio a otra empresa. La conmemoración de este 1 de Mayo cae justo en este momento en que los trabajadores organizados deben ir viendo y estudiando todos esos cambios, pero siempre garantizando el bien común. ¡Feliz Día del Trabajador!