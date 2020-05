Desinformación como información

La revolución digital ha abierto las puertas a lo inimaginable. En términos de comunicación, cualquiera con un teléfono inteligente, tiene un canal de televisión, por decir lo menos. La masificación de esto lleva a concluir que hoy la sociedad está más informada que nunca. Sin embargo, así como trae cosas buenas, también vienen las malas. Y es que la desinformación se está utilizando como información y en la confusión, llevan a la sociedad por senderos que conducen a fines determinados por quienes causan esa confusión. En pocas palabras, de lo que se trata es de un nuevo esquema que no es más que manejo de “información de militancia”, lo que significa que quien se hace pasar como proponente de información verídica lo que busca es infligir un daño, ya sea político o empresarial. En Panamá, han surgido infinidad de estos medios y cuyos análisis se reparten a diestra y siniestra por las redes. Es la guerra de guerrilla informativa que tiene efectos nocivos para la sociedad. Los medios de comunicación formales saben que tienen que cumplir con parámetros éticos establecidos y seguir reglas de la ciencia del periodismo que garantizan que la información es legítima. Tal es el extremo que los medios formales tienen parámetros legales que obligan incluso a la réplica y consultar a todas las partes. Pero en la desinformación esto no pasa. Abundan los escritos, videos y grabaciones con kilométricos señalamientos sin contraparte, porque el objetivo es causar un daño. En pocas palabras, la sociedad tiene que aprender a discernir para que no la agarren en la desinformación. ¡Así de simple!