Finalidad del periodismo

El fin del periodismo es llegar a la verdad. Y es así, porque la función del periodismo es proveer información que sirva a la sociedad para tomar decisiones, porque el periodismo tiene que buscar el bien común y por eso los diferentes códigos de ética que hay establecidos. Para citar solo un ejemplo, el que plantea el recordado Javier Darío Restrepo, quien elaboró uno para la Red de Periodismo Ético de la Fundación Gabo: “1. Verdad y Precisión: Los periodistas no siempre pueden garantizar la «verdad», pero obtener los hechos con exactitud es un principio cardinal del periodismo. Siempre debemos luchar por la precisión, dar a todos los hechos pertinentes que tenemos y garantizar que han sido verificados. Cuando no podamos corroborar la información, debemos decirlo. 2. Independencia: Los periodistas deben ser las voces independientes, no debemos actuar, formal o informalmente, en nombre de intereses específicos, ya sean políticos, empresariales o culturales. Debemos dejar claro ante nuestra audiencia cualquier afiliación política, financiera u otra información personal que pueda constituir un conflicto de intereses. 3. La equidad y la imparcialidad: La mayoría de las historias tienen al menos dos lados. Si bien no hay obligación de presentar todos los puntos de vista en cada pieza periodística, las historias deben ser equilibradas y presentadas en contexto. La objetividad no siempre es posible, y puede no ser siempre deseable (al narrar, por ejemplo, actos de extrema brutalidad o crueldad), pero informar imparcialmente genera credibilidad y confianza. 4. Humanidad: Los periodistas no deben dañar a nadie. Lo que publiquemos puede ser hiriente, y por ello, debemos ser conscientes del impacto de nuestras palabras e imágenes en las vidas de los demás. 5. Responsabilidad: Una señal segura de profesionalismo y periodismo responsable es la capacidad de asumir nuestra responsabilidad. Cuando cometemos errores, debemos corregirlos y nuestras disculpas deben ser sinceras, no cínicas”. ¡Así de simple!