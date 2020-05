La travesía hacia el desarrollo es la meta de cualquier país. Y entiéndase por desarrollo todo lo que esto conlleva: cultura, igualdad de oportunidades, educación, servicios públicos, etc. Panamá ha tenido un crecimiento exponencial, frenado por una pésima gestión gubernamental en la gestión pasada y ahora por el COVID-19. Pero los obstáculos para enrumbar el país hacia ese desarrollo están intactos: mafia de los alimentos, mafia de las medicinas, mafias de la electricidad, mafia del combustible, mafia de los textos escolares. Hay que sumar también los subsidios tanto a la clase baja como a la alta; los monopolios y oligopolios, además de una justicia tuerta. Mientras no rompamos esos problemas serios de corrupción, el país se puede caer a piñazos cuestionando el raterismo, pero no avanzaremos. Los verdaderos problemas de corrupción del país son esos monopolios y oligopolios; son esas mafias que estrangulan la sociedad. Eliminar todas esas mafias es la batalla más grande que tenemos, pero hay que echarla. Hasta ahora, siguen ganando las mafias, porque su estructura sigue intacta, mientras el Gobierno se desgasta en peleas de poca monta. Si a todo esto se agrega que el presidente Cortizo entró con mucha garra para modificar la Constitución, lo cierto es que los grupos opuestos lo arrinconaron y el tema está en segundo plano. En pocas palabras, la estructura de lo que frena el desarrollo, sigue intacta. Solo falta ver si Cortizo da ese giro de timón y empieza a romper con esa estructura mafiosa o se dejará arrastrar al despeñadero. ¡Así de simple!