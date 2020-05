El racismo a flor de piel

Los graves disturbios que se registran en Estados Unidos, a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd, comprueban que los vestigios racistas en ese país aún están lejos de erradicarse. La brutal actuación del policía blanco que lo asfixió durante el arresto y que fue grabado por las cámaras, arroja que la sociedad estadounidense aún tiene mucho camino que recorrer para erradicar ese sentimiento malsano que corroe a muchos en ese país. Panamá ha avanzado mucho respecto a racismo, pero aún falta por extinguir la xenofobia que hay. Si a esto añadimos la intolerancia existente, el país tiene mucho trabajo por delante. Y es que el mundo ideal, no utópico, es el que permite a todas las personas vernos como seres humanos. No importa su color de piel, su procedencia, su sexo o su religión… Lo más triste sería que la muerte de Floyd pase como una más en esta brutalidad racial y por eso es necesario que la sociedad reflexione sobre este grave acontecimiento que ha provocado la indignación mundial. Panamá, un país con una población variopinta, no debe caer en esos niveles de intolerancia y, por el contrario, debe convertirse en ejemplo de cómo se puede convivir en paz. Ya lo hemos demostrado con el convivir de personas que profesan diferentes religiones, pero que aquí negocian en plena tranquilidad, aunque en sus países de origen la guerra los desune. Que la muerte de Floyd sirva a los panameños para recordarnos que Panamá tiene que ser un país de paz y que todas las personas deben ser vistas como seres humanos, no importa su color de piel, su procedencia, su sexo o su religión… ¡Así de simple!