La incertidumbre se cierne sobre la sociedad panameña de cómo hacer para recuperar el nivel de la economía antes del coronavirus. Y es lógico que este nivel de estrés se manifieste en cada persona, cuando la pequeña y mediana empresa, que emplea al 97 por ciento de la mano de obra, está en un grave problema económico. La lógica elemental indica que el Gobierno nacional tiene que trabajar muy fuerte en un plan de apoyo a las Pymes, porque de esa manera le inyecta esperanza a la misma sociedad, ya que le tira ese salvavidas que hoy necesita para volver a arrancar. En medio de toda esta incertidumbre, también juega un papel primordial la propia sociedad, cuyo comportamiento debe estar enfocado en mitigar la pandemia y mantener el distanciamiento social y los cuidados necesarios para evitar contagios. El mundo atraviesa por una situación difícil y la vida no va a ser como antes de la pandemia. En este nuevo mundo sobresaldrán los países cuyas sociedades aprovechen mejor las oportunidades. Estados Unidos, por ejemplo, está en medio de una lucha intestina interna, que ya alcanza a la Casa Blanca. Panamá no escapa de esas amenazas que están a la espera de una chispa incendiaria para motivar el caos. No estamos en un mundo normal; estamos en un mundo de cambios y aquí lo que necesitamos es unidad para sobrevivir y luego para sobresalir como país ante esta nueva realidad.