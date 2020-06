Escollos por superar

Para entender lo que sucede en el país, hay que imaginar el escenario por el que transita Panamá. Digamos que Panamá actualmente se encuentra en el punto “A”, pero el desarrollo está en el punto “C”. Para llegar de “A” a “C”, Panamá tiene que atravesar el punto “B”, el cual contiene todos los obstáculos: mafia de las medicinas, mafia de los libros escolares, mafia de la energía eléctrica, mafia de los combustibles, mafia de los alimentos, sistema político colapsado, Constitución desfasada, institucionalidad secuestrada, etc. Y cualquier Gobierno que intente cruzar ese punto “B”, recibirá un ataque brutal, para hacerlo retroceder. Esto es justo lo que ocurre en el país, porque quienes pelechan cómodamente en el punto “B” son quienes no quieren que las cosas cambien. El problema es que, si Panamá no atraviesa esos obstáculos y llega al punto “C”, el desarrollo, la sociedad será condenada a un abismo inimaginable que, incluso, arrastrará a quienes hoy defienden el “statu quo” desde el punto “B”. Es necesario un acuerdo nacional, porque esa lucha que viene desde hace 30 años, no debe continuar. Y es que lo que se espera es la división de la propia sociedad, donde los ejemplos son muy latentes: Venezuela, Argentina y más recientemente Chile. El acuerdo nacional debe permitir abrir ese gran obstáculo del punto “B”, porque continuar como hasta ahora es apuntarnos otro fracaso como sociedad y más dramático cuando tenemos la gran oportunidad de convertir a Panamá en uno de los grandes actores del mundo. ¡Así de simple!